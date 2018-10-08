Медведев освободил Развожаева от должности замглавы Минкавказа

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Михаила Развожаева, назначенного врио главы Хакасии, от должности замминистра РФ по делам Северного Кавказа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Освободить Развожаева Михаила Владимировича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. На встрече с ним Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.

В первом туре выборов в регионе 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин перед вторым туром снялся с выборов. Затем Филягин, который должен был стать оппонентом Коновалова, тоже снял свою кандидатуру. Документы на участие во втором туре выборов подал ставший четвертым в первом туре Мяхар. В избирательной комиссии республики сообщили, что второй тур состоится 21 октября. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщал РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.