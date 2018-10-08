В Уфе открылся конкурс на должность мэра

УФА, 8 окт — РИА Новости. Горсовет Уфы в понедельник начал прием заявлений от желающих занять пост мэра после отставки Ирека Ялалова, который стал сенатором от Башкирии, сообщили в городском парламенте.

Ялалов ушел в отставку по собственному желанию, позже башкирский парламент наделили его полномочиями члена Совета Федерации от законодательного органа республики.

"С 8 по 15 октября проходит приём документов на замещение должности главы администрации Уфы. На эту должность может претендовать любой желающий, который выполнил все условия участия, указанные в приложении, которое есть на сайте горсовета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фамилии кандидатов, которые подали документы для участия в конкурсе, до 15 октября разглашаться не будут. Информация об итогах приёма документов появится по окончании работы приёмной комиссии на сайте городского совета.

"Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию пройдет 22 октября, а 29 октября состоится конкурс, включающий в себя предварительную оценку знаний федерального, республиканского и муниципального законодательства, касающегося работы администрации, а также собеседование с кандидатами", — сообщили в горсовете.

Решение об утверждении кандидата в должности мэра примут депутаты горсовета Уфы на октябрьском заседании, при этом дата будет назначена позже, контракт с будущим главой администрации будет подписан в этот же день.