Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за обвинений россиян в кибератаках

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос прибыла в МИД, передает корреспондент РИА Новости.

Посол Голландии в Москве приехала в МИД России, куда её вызвали из-за "шпионского скандала". @MID_RF pic.twitter.com/lCDgnvdUvP — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 8, 2018

Дипломата вызвали в ведомство из-за обвинений Амстердама в адрес России в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В МИД планируют изложить Джонс-Бос точку зрения Москвы на текущую ситуацию, заявил сегодня Сергей Лавров.

Глава российского МИД назвал действия Амстердама примером "мегафонной дипломатии".

"Нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода с обвинениями, о которых вы узнали из средств массовой информации. А на вопрос посла "где конкретные факты, где конкретные материалы, с которыми можно ознакомиться?" было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которую проведет министерство обороны. Вот, собственно говоря, и вся история", — отметил он.

В начале октября Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую пытались провести четверо россиян. Подозреваемых выдворили с территории Нидерландов 13 апреля.

Российский МИД назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что ничего секретного в поездке в Гаагу российских специалистов не было. Они не прятались и занимались рутинной работой, отметил министр.

Также с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.