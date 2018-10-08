ЕР будет обновляться с учетом снижения рейтинга партии, считают политологи

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Снижение рейтингов "Единой России" связано с запросом общества на перемены и обновление, на политических индикаторах руководства страны сказываются изменения в социальной сфере и отсутствие прорывного роста экономики, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшее время власть сумеет отыграть утраченные позиции: одним из вариантов могут стать преобразования в "Единой России", а также переключение основного внимания с внешней на внутреннюю повестку.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце прошлой недели представил свежий рейтинг доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям. Как говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ, "показатель одобрения деятельности президента стабилен, находится в границах сформировавшегося коридора и составляет 63,2%", "оценки одобрения работы председателя правительства и кабинета министров скорректировались до 34,2% и 41,2% соответственно и также находятся в границах сформировавшегося коридора значений". В рейтинге доверия политикам верхнюю строчку занимает Владимир Путин (36,8%). Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" составил 34,5% — среднее значение по данным с 24 по 30 сентября, следует из материалов ВЦИОМ.

В июле этого года, по данным ВЦИОМ, деятельность президента России одобряли 63,4% респондентов, премьер-министра — 31,2%, работу правительства — 38% участников опроса. Электоральный рейтинг партии "Единая Россия", по данным ВЦИОМ, в июле составил 38,8%.

Согласно опубликованному в понедельник опросу "Левада-центра", президент РФ возглавил список лиц, которым россияне больше всего доверяют. На просьбу назвать "5-6 политиков, общественных деятелей, которым вы более всего доверяете", Путина в сентябре назвали 39% опрошенных (в июне 2018 года этот показатель составлял 48%, в ноябре 2017 года — 59%). Премьер Дмитрий Медведев занял пятое место с 10% (в июне о доверии главе правительства сообщили 9% респондентов, в ноябре прошлого года — 11%).

Ситуация в экономике и запрос на перемены

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, говоря о вероятных основаниях снижения рейтингов, отмечает, что российская экономика еще не заработала в полной мере, а доходы населения значительно не выросли, и все это повлияло на настроения россиян.

Второй причиной Зудин считает изменения в социальной сфере.

В этом с ним согласен и руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. Он также полагает, что после президентских выборов, которые прошли в марте 2018 года, общество ждет прорывных решений в экономике.

Социологический опрос в данном случае, считает Калачев, демонстрирует "запрос общества на перемены и запрос на обновление".

Наращивание позиций и внутренняя повестка

Аналитики сходятся во мнении, что падение показателей "Единой России" не носит какого-то фатального характера, когда говорят: "все пропало или это начало конца", поэтому ожидают в ближайшие месяцы наращивание утраченных позиций. Для этого, по словам экспертов, потребуется сделать какие-то шаги, в частности, начать преобразование "Единой России" в партию более приближенную к обществу и ее интересам.

Зудин выразил уверенность, что и "Единой России", и президенту Владимиру Путину колебания рейтинга удастся отыграть точно так же, как это уже происходило в прошлом.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле внимательно наблюдают за тем, как меняются рейтинги президента России в связи с изменением в пенсионной системе, но это никогда не было препятствием для настоящей работы на благо людей.

"Единая Россия", я думаю, тоже сможет переломить тенденцию на позитивную. Мы знаем, что "Единая Россия" на проблемы реагирует действием. У нее была очень сложная проблема в 2011 году, мы помним, на это была адекватная, сильная реакция в виде партийной реформы… Такой коренной реформы я, по крайней мере, не предполагаю. Но, вполне возможно, будут предприняты другие шаги по дальнейшему приближению партии к обществу", — предположил Зудин.

Он напомнил, что какое-то время назад выдвигалась концепция превращения "Единой России" в сетевую партию. "Что бы это ни означало, сетевой концепт означает максимальное сближение с обществом. "Единая Россия" – это дееспособная организация, которая, как мне кажется, способна справиться с нынешней ситуацией", — сказал эксперт.

Калачев также полагает, что "ответ на вопрос, как отвечать этим вызовам, будет найден".