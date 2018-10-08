РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

ЕР будет обновляться с учетом снижения рейтинга партии, считают политологи

0995
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПартия Единая Россия. Архивное фотоПартия Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Снижение рейтингов "Единой России" связано с запросом общества на перемены и обновление, на политических индикаторах руководства страны сказываются изменения в социальной сфере и отсутствие прорывного роста экономики, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Дмитрий Медведев проводит заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах в Госдуму РФ. 3 октября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
"Единой России" надо разобраться в неудачах на выборах, заявил Медведев

При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшее время власть сумеет отыграть утраченные позиции: одним из вариантов могут стать преобразования в "Единой России", а также переключение основного внимания с внешней на внутреннюю повестку.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце прошлой недели представил свежий рейтинг доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям. Как говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ, "показатель одобрения деятельности президента стабилен, находится в границах сформировавшегося коридора и составляет 63,2%", "оценки одобрения работы председателя правительства и кабинета министров скорректировались до 34,2% и 41,2% соответственно и также находятся в границах сформировавшегося коридора значений". В рейтинге доверия политикам верхнюю строчку занимает Владимир Путин (36,8%). Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" составил 34,5% — среднее значение по данным с 24 по 30 сентября, следует из материалов ВЦИОМ.

В июле этого года, по данным ВЦИОМ, деятельность президента России одобряли 63,4% респондентов, премьер-министра — 31,2%, работу правительства — 38% участников опроса. Электоральный рейтинг партии "Единая Россия", по данным ВЦИОМ, в июле составил 38,8%.

Исполняющий обязанности секретаря Генерального совета Единой России Андрей Турчак на пресс-конференции по итогам заседания бюро высшего совета Единой России. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Турчак рассказал о причинах проигрыша Единой России в некоторых регионах

Согласно опубликованному в понедельник опросу "Левада-центра", президент РФ возглавил список лиц, которым россияне больше всего доверяют. На просьбу назвать "5-6 политиков, общественных деятелей, которым вы более всего доверяете", Путина в сентябре назвали 39% опрошенных (в июне 2018 года этот показатель составлял 48%, в ноябре 2017 года — 59%). Премьер Дмитрий Медведев занял пятое место с 10% (в июне о доверии главе правительства сообщили 9% респондентов, в ноябре прошлого года — 11%).

Ситуация в экономике и запрос на перемены

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, говоря о вероятных основаниях снижения рейтингов, отмечает, что российская экономика еще не заработала в полной мере, а доходы населения значительно не выросли, и все это повлияло на настроения россиян.

Ленточка и партийный значок Единой России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В "Единой России" заявили, что "не отдадут своего медведя"

Второй причиной Зудин считает изменения в социальной сфере.

В этом с ним согласен и руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. Он также полагает, что после президентских выборов, которые прошли в марте 2018 года, общество ждет прорывных решений в экономике.

Социологический опрос в данном случае, считает Калачев, демонстрирует "запрос общества на перемены и запрос на обновление".

Наращивание позиций и внутренняя повестка

Аналитики сходятся во мнении, что падение показателей "Единой России" не носит какого-то фатального характера, когда говорят: "все пропало или это начало конца", поэтому ожидают в ближайшие месяцы наращивание утраченных позиций. Для этого, по словам экспертов, потребуется сделать какие-то шаги, в частности, начать преобразование "Единой России" в партию более приближенную к обществу и ее интересам.

Президент РФ Владимир Путин и секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак во время встречи. 23 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин призвал "Единую Россию" активнее решать проблемы граждан

Зудин выразил уверенность, что и "Единой России", и президенту Владимиру Путину колебания рейтинга удастся отыграть точно так же, как это уже происходило в прошлом.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле внимательно наблюдают за тем, как меняются рейтинги президента России в связи с изменением в пенсионной системе, но это никогда не было препятствием для настоящей работы на благо людей.

"Единая Россия", я думаю, тоже сможет переломить тенденцию на позитивную. Мы знаем, что "Единая Россия" на проблемы реагирует действием. У нее была очень сложная проблема в 2011 году, мы помним, на это была адекватная, сильная реакция в виде партийной реформы… Такой коренной реформы я, по крайней мере, не предполагаю. Но, вполне возможно, будут предприняты другие шаги по дальнейшему приближению партии к обществу", — предположил Зудин.

Он напомнил, что какое-то время назад выдвигалась концепция превращения "Единой России" в сетевую партию. "Что бы это ни означало, сетевой концепт означает максимальное сближение с обществом. "Единая Россия" – это дееспособная организация, которая, как мне кажется, способна справиться с нынешней ситуацией", — сказал эксперт.

Калачев также полагает, что "ответ на вопрос, как отвечать этим вызовам, будет найден".

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена