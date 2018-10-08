Володин высказался за развитие межпарламентских отношений с Катаром

АНТАЛЬЯ, 8 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом Бен Абдалла Бен Заид Аль Махмудом выступил за развитие межпарламентских отношений с Катаром.

"Наши отношения развиваются в разных сферах — и в экономике, и в энергетике. Нам необходимо сделать все, чтобы обеспечить их развитие и создать условия для дальнейшего парламентского сотрудничества", — сказал Володин.

В этом контексте российский спикер пригласил спикера парламента Катара посетить с официальным визитом Россию. "Я хочу пригласить вас с официальным визитом в нашу страну, чтобы мы имели возможность встретиться и обсудить вопросы в рамках парламентской повестки", — сказал Володин.

Глава Консультативного совета Катара приняли приглашение Володина. Со своей стороны он заверил, что Катар нацелен на развитие отношений с Россией во всех направлениях.

Российско-катарские межпарламентские переговоры проходили в преддверии проведения третьего совещания спикеров парламентов Евразии.