Лавров призвал активизировать диалог между Москвой и Брюсселем

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Диалог между Москвой и Брюсселем нуждается в оздоровлении и активизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Из международных тем мы затронули состояние отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом. В Москве заинтересованы в крепком Евросоюзе, который выступал бы в качестве предсказуемого, прагматичного партнера и проводил бы внешнюю политику на основе интересов Европы, интересов стран, которые входят в ЕС. Мы считаем, и наши итальянские коллеги, как я понял, это мнение разделяют, что диалог между Москвой и Брюсселем нуждается в оздоровлении и активизации", — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно.