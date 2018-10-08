В Кремле не подтвердили подготовку встреч Путина и Трампа в ближайшее время

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях предстоящих международных саммитов пока не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых могут теоретически оказаться вместе и Путин, и Трамп. Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур, но при этом дальше ещё есть "двадцатка" в Аргентине. Вместе с тем, пока какой-либо подготовки не ведется, каких-либо инициатив не предпринималось в этой связи", — сказал Песков журналистам.

В Сингапуре 11-15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит. Саммит "группы двадцати" состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.