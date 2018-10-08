Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Ким Чен Ына

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вопросы о сроках, месте и формате встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в России обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ 12 сентября заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может посетить в Россию в любое удобное время.

"Вы знаете, что такое приглашение имеется у северокорейского лидера. В случае и когда детали такой поездки будут согласованы по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее сообщение. Действительно, проработка сроков, места и формата такого визита прорабатывается", — сказал Песков.