Замглавы МИД КНДР завершила встречу в министерстве иностранных дел России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения, завершила встречу в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.

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Цой Сон Хи прибыла в МИД РФ около 10.30 по московскому времени и молча проследовала внутрь здания. После встречи в министерстве иностранных дел России Цой Сон Хи не стала отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в КНДР, трехсторонние консультации на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве состоятся 9 октября.

Накануне Цой Сон Хи провела встречу в Пекине с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью.

Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.