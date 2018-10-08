Замглавы МИД КНДР завершила встречу в министерстве иностранных дел России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения, завершила встречу в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
На вопросы журналистов после встречи в МИД РФ северокорейский дипломат отвечать не стала. @MID_RF #DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/7sMJ0faKlU— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 8 октября 2018 г.
Цой Сон Хи прибыла в МИД РФ около 10.30 по московскому времени и молча проследовала внутрь здания. После встречи в министерстве иностранных дел России Цой Сон Хи не стала отвечать на вопросы журналистов.
Как сообщили ранее в посольстве РФ в КНДР, трехсторонние консультации на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве состоятся 9 октября.
Накануне Цой Сон Хи провела встречу в Пекине с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью.
Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.