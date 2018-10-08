Песков рассказал о возможной встрече Путина и Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может состояться, однако конкретных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается Нетаньяху, мы тоже не исключаем, что такие контакты могут состояться, но пока каких-либо сроков нет в отношении Нетаньяху", — сказал Песков.

Ранее сам Нетаньяху заявил о договоренности в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы продолжить работу над сотрудничеством в области безопасности.