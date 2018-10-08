Тюменские депутаты выбрали главу города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутаты тюменской думы в понедельник единогласно выбрали главой города временно исполняющего полномочия главы горадминистрации Руслана Кухарука, сообщил РИА Новости представитель парламента.

"На должность главы города Тюмень избран Руслан Николаевич Кухарук", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за Кухарука депутаты проголосовали единогласно. Соперником Кухарука был заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков. Две эти кандидатуры на должность главы города ранее рекомендовала конкурсная комиссия.

Также в ходе заседания думы был избран председатель парламента. Им стал кандидат от "Единой России" Евгений Заболотный. Заместителем председателя думы избран представитель ЕР Дмитрий Осипов, уточнил представитель гордумы.