Ливанова освободили от должности спецпредставителя по торговле с Украиной

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил Дмитрия Ливанова от должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу со дня подписания — 5 октября.

Ливанов занимал пост спецпредставителя с августа 2016 года, сменив Михаила Зурабова. До этого он в течение четырех лет возглавлял министерство образования и науки.

Несмотря на политику Киева по замещению продукции российского производства, Москвапо-прежнему остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику 436 миллионов долларов), а оборот внешней торговли между странами за первые полгода составил 5,838 миллиарда долларов.

За первое полугодие экспорт России на Украину достиг 3,629 миллиарда долларов, импорт — 2,209 миллиарда долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 2,2% с 2,1% годом ранее.