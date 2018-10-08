Нижегородский губернатор рассказал о важности поддержки избирателей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что статус временно исполняющего обязанности не мешал ему в работе, но народная поддержка на выборах вселила уверенность в правильности изменений в регионе.

Никитин по итогам прошедших выборов 9 сентября набрал 67,75% голосов избирателей. Явка составила 40,51%. Досрочные выбора губернатора Нижегородской области были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 26 сентября 2017 года подписал указ о досрочном прекращении полномочий Валерия Шанцева и назначил Никитина врио главы региона. Никитин вступил в должность губернатора 26 сентября 2018 года, пробыв в статусе "врио" ровно год.

"Не могу сказать, что приставка "врио" мне сильно мешала. Люди приняли, команда выстроилась, работа шла достаточно слаженно, удалось выполнить много задач, успешно провести целый ряд серьезных мероприятий. Год назад президент оказал мне высокое доверие. А теперь мне доверяют и нижегородцы. И когда тебя трогают за рукав, говорят: "Давай, мы тебе верим!" — это особое ощущение возложенной на тебя ответственности. Конечно, это вселяет больше уверенности в то, что ты можешь менять окружающую среду, тебе дан мандат людьми, которые тебе поверили", — сказал Никитин в интервью РИА Новости.

Он назвал работу в статусе избранного губернатора "стартом нового пути".