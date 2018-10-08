Замглавы МИД КНДР прибыла в министерство иностранных дел России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения, прибыла на встречу в министерство иностранных дел России, передаёт корреспондент РИА Новости.

Цой Сон Хи приехала в МИД РФ в сопровождении посла КНДР в России.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в КНДР, трехсторонние консультации на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве состоятся 9 октября.

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Накануне Цой Сон Хи провела встречу в Пекине с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью.

Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.