Замглавы МИД КНДР прибыла в министерство иностранных дел России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения, прибыла на встречу в министерство иностранных дел России, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в посольстве РФ в КНДР, трехсторонние консультации на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве состоятся 9 октября.
Замминистра иностранных дел #КНДР Цой Сон Хи прибыла на переговоры в МИД России. @MID_RF #DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/YneQyhwOnh— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 8 октября 2018 г.
Накануне Цой Сон Хи провела встречу в Пекине с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью.
Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.