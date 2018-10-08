Ищенко рассказал, когда КПРФ может выдвинуть кандидата на выборы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. КПРФ может в конце октября определиться с кандидатом на новые выборы губернатора Приморья, сообщил экс-кандидат от партии Андрей Ищенко, претендовавший на пост главы края на выборах, результаты которых признали недействительными.

Ранее Ищенко заявлял, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассматривает только его кандидатуру для участия в новых выборах губернатора.

"Уверен, что экономическая и политическая обстановка в Приморском крае приведет к одному. Если мы с вами в конце месяца проведем конференцию, выдвинем достойного, я надеюсь, кандидата, у нас есть все шансы победить в первом туре. Я считаю, что эти проведения выборов, каждый раз по 300 миллионов рублей — это нонсенс", — сказал Ищенко на отчетно-выборной конференции краевого отделения КПРФ, видео с которой он опубликовал в соцсети Instagram.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты прошедшего 16 сентября второго тура выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Ищенко сказал, что будет оспаривать результаты на трех территориях: в Уссурийске, Артёме и Находке, иски уже поданы. Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Тот заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.