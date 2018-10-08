Копин официально вступил в должность губернатора Чукотки

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина состоялась в понедельник в окружной думе, сообщает правительство региона.

На церемонии присутствовали более 60 человек: представители органов власти и Совета депутатов, главы муниципальных образований округа, общественные деятели и духовенство. Копин поблагодарил всех жителей округа и определил план действий нового правительства региона.

"Во время избирательной кампании мы получили более 300 обращений, предложений и замечаний, инициатив граждан. В ближайшее время они будут объединены и опубликованы на официальном сайте Чукотского АО. Жители будут постоянно информироваться об их реализации. Это будет планом действий нового правительства округа на ближайшее время. Также инициативы поступили в адрес других кандидатов, поэтому их нужно объединить, так как это необходимо для развития Чукотки и формирования открытого гражданского общества", — отметил Копин.

Девятого сентября на выборах губернатора автономного округа Копин обошел трех конкурентов и получил голоса 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. Избирательная комиссия Чукотки 12 сентября признала его победителем выборов главы региона. Это уже третий срок Копина на посту главы автономного округа.