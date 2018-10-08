Коновалов не будет обжаловать решение суда по иску о выборах в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. Кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов не будет оспаривать решение Верховного суда республики по своему иску о незаконности отмены выборов 7 октября, сообщили РИА Новости в региональном отделении КРПФ.

В минувший четверг Коновалов подал иск в Верховный суд республики о незаконной отмене избирательной комиссией второго тура выборов, назначенного на 7 октября. В пятницу суд отказал в удовлетворении его требований.

"Мы не будем обжаловать решение суда", — сказал собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября кроме Коновалова, набравшего 44,81%, участвовали занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин, получивший 32,42%, Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин перед вторым туром снялся с выборов. Затем Филягин, который должен был стать оппонентом Коновалова, тоже снял свою кандидатуру. Документы на участие во втором туре выборов подал ставший четвертым в первом туре Мяхар. В избирательной комиссии республики сообщили, что второй тур состоится 21 октября.

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщал РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева.