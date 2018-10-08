Совет Госдумы рассмотрит внесенные Путиным поправки в Уголовный кодекс

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник рассмотрит внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ об экстремизме.

Об этом ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента также сообщил, что направил данный пакет законопроектов в комитет по государственному строительству и законодательству.

Президент РФ на прошлой неделе внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

При этом, как говорится в пояснительной записке к одному из внесенных Путиным законопроектов, анализ правоприменительной практики показывает, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным".

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу.