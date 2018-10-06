В Ингушетии согласовали митинг против договора о границе с Чечней

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Архивное фото

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Архивное фото

МАГАС, 6 окт — РИА Новости. Власти Ингушетии согласовали продолжающийся с четверга митинг протестующим против соглашения о границе с Чечней, продолжающийся с четверга, сообщил РИА Новости помощник главы республики Артем Перихрист.

"Митинг согласован. Власти пошли навстречу", — сказал Перихрист.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции. Несогласованный митинг у площади Согласия в Магасе продолжается с четверга. В эти минуты в нем участвует по меньшей мере 2,5 тысячи человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Вместе с тем, правительство Ингушетии на своем сайте сообщило, что уведомление о проведении митинга с 8 по 15 октября поступило в правительство Ингушетии от Совета тейпов ингушского народа.

"Проведение указанного мероприятия согласовываем при условии соблюдения федерального и республиканского законодательства", — говорится в письме правительства в адрес совета тейпов, опубликованном на сайте правительства.

В документе также указано, что в соответствии с законом "публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов"…

Недовольство митингующих было вызвано во многом тем, что к Чечне по заключенному соглашению отошли около 17 тысяч гектаров, которые ингуши считали своими. Кроме того, протестующие поддерживают мнение Конституционного суда Ингушетии во мнении о необходимости принятия решения по границе на референдуме.

Однако в администрации главы республики пояснили, что эти земли исторически принадлежали чеченцам, и в 2009 году в условиях отсутствия границы между Ингушетией и Чечней были необоснованно включены в состав ингушского муниципалитета. Относительно референдума по соглашению о границе в администрации главы республики считают, что проводить всенародное голосование по закону не требуется.