Кожемяко считает, что в муниципалитетах Приморья должны быть выборы главы

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что в муниципалитетах главу должны определять по результатам выборов.

В ноябре 2014 года Законодательное собрание Приморского края приняло закон, согласно которому во всех муниципальных образованиях края появятся сити-менеджеры. Как сообщается на сайте Думы Владивостока, мэр города назначается конкурсной комиссией, члены которой назначаются думой и губернатором. По результатам конкурса комиссия принимает решение о представлении на рассмотрение гордумы не менее двух кандидатов для избрания главой. Решением думы города Владивостока из предложенных конкурсной комиссией кандидатов избирается глава города.

"Но могу сказать, что выборы — это площадка, которая дает понимание среза всех социальных напряжений в обществе. Они важны и нужны, открытые, понятные… Выборы всегда должны быть, население должно выбирать человека. И в городе и в крае. Почему, если в крае они есть, в муниципалитетах их нет. Пускай народ сам определяется и сам несет ответственность за свой выбор", — сказал Кожемяко на встрече с журналистами.

Врио губернатора, считает, что на выборы надо ходить самовыдвиженцем.

"Есть партия, считает она нужным, пусть поддерживает. Люди выбирают конкретного человека. Я за этот механизм, который дает самоопределение населению, проявить участие и нести ответственность за свой выбор", — сказал врио губернатора.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Тот заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. Ранее в выборах губернатора Приморья принимать участие могли только кандидаты, выдвинутые партиями. В среду депутаты законодательного собрания края на внеочередном заседании краевого парламента приняли в трех чтениях законопроект, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.