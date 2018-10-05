МАГАС, 5 октября — РИА Новости, Михаил Волкодав. Вопрос по соглашению о границе между Ингушетией и Чечней не нужно было выносить на референдум, так как речь не шла об изменении границы, она не была определена ранее, пояснили РИА Новости в администрации главы Ингушетии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, около двух тысяч человек собралось на площади Согласия в Магасе, чтобы выразить свое отношению к ряду решений республиканского правительства, сообщило МВД по Ингушетии. Евкуров вышел к протестующим в Магасе, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием. По словам помощника Евкурова Артема Перехриста, на прием так никто и не пришел.

В администрации отметили, что КС Ингушетии в своей позиции опирается на 111 статью основного закона республики и считает, что соглашение, подобное тому, что сейчас заключили Ингушетия и Чечня, может быть утверждено только по результатам референдума, потому что вопросы административно-территориального устройства республики решаются с учетом мнения населения соответствующей территории. При этом, уточнили в администрации, 111 статья распространяется только на внутренние границы между населенными пунктами.

"Кроме того, мы ссылаемся на федеральный закон о местном самоуправлении, который даже при изменении границ между субъектами РФ учета мнения населения не требует. Что касается закона республики, то по нему в обязательном порядке следует выносить на референдум вопросы изменения ее территории и границ, в данном же случае говорить об изменении нельзя, так как граница не была определена", — разъяснил собеседник агентства.

В администрации отметили, что, согласно конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации, однако правовое регулирование процедуры установления границ между субъектами РФ отсутствует на федеральном уровне, конституция также не указывает, каким актом эти границы должны устанавливаться.