Богданов анонсировал визит президента Египта в Россию

РОДОС, 5 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Россию в середине октября, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Он приедет уже в середине октября, то есть совсем скоро",- сказал Богданов в кулуарах Международного форума "Диалог цивилизаций".

"Это очень важный визит. Сейчас рассматривается его программа, встречи в его рамках. Самая главная — это с президентом Российской Федерации, но могут состояться и другие встречи. Будет обсуждаться весь комплекс вопросов наших двусторонних отношений — традиционно дружественных",- отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, среди тем, которые планируются к обсуждению, будет и создание экономической зоны свободной торговли, товарооборот, транспорт. "Сейчас рассматривается вопрос возобновления рейсов в Шарм эль Шейх и Хургаду, от этого конечно зависят объемы сотрудничества в области туризма", — заявил Богданов.