Путин может встретиться с саудовским наследным принцем на G20 в Аргентине

РОДОС, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября, эта возможная встреча станет этапом подготовки визита российского лидера в королевство, не исключено, что Путин посетит и другие страны залива, сообщил в пятницу РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Я думаю, скоро будет у нас — я имею в виду наше руководство — возможность пообщаться, в том числе, и с саудовским руководством в ходе заседания Группы двадцати в Буэнос-Айресе, в этом объединении участвует и Россия, и Саудовская Аравия. И там будет возможность тоже провести какой-то контакт. Во всяком случае, я знаю, что туда едет — как я слышал — не король, а наследный принц… Если он будет присутствовать в Буэнос-Айресе, я думаю, что там какой-то контакт тоже может состояться. Я думаю, что это будет тоже важный элемент подготовки и визита нашего президента Путина в королевство Саудовской Аравии",- заявил замглавы МИД РФ в кулуарах Международного форума "Диалог цивилизаций".

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

"Я думаю, такой визит состоится в обозримом будущем, потому что когда в России был с историческим первым визитом король Саудовской Аравии, он пригласил президента России в первый раз посетить Саудовскую Аравию в удобное время. И это приглашение было принято с благодарностью. Поэтому сейчас речь идет просто о выборе удобного срока осуществления такого визита с учетом рабочего графика президента Путина",- сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится подготовка визита российского лидера в королевство.

Он подчеркнул, что сроки визита будут зависеть от того, как будет складываться рабочий график российского президента.

"Если будет возможность — поехать в Саудовскую Аравию, посетить еще, может быть, какую-то, может, даже не одну страну залива. Это полезно",- подчеркнул Богданов.