Член норвежской делегации заявил, что получил честную информацию о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Один из членов норвежской делегации, находящейся в Крыму, профессор медицины Монс Ли заявил, что поучил "самую честную" информацию о ситуации на полуострове и был впечатлен тем, как крымчанам удалось мирным путем решить все свои политические проблемы.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В ее программе — встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предприниматели.

"Я приехал в Крым, чтобы получить информацию о том, что на самом деле происходит в Крыму. На протяжении визитов я почувствовал, что мне предоставили самую честную информацию. Я впечатлен тем, как Крыму удалось мирным путем решить свои политические проблемы", — сказал Ли журналистам.

Он подчеркнул, что стал свидетелем искреннего желания крымчан жить в составе Российской Федерации. "Форма, в которой они высказали свое желание в непринужденной, мирной обстановке, для меня является примером для всего остального мира. Меня очень сподвигло все то, что я увидел здесь, и уверен, что буду частью борьбы с санкциями против Крыма", — сказал Ли.

Остальные члены делегации также положительно оценили визит в Крым и заявили о желании снова приехать на полуостров, так как убедились, что в регионе безопасно и много возможностей для туризма и отдыха.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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