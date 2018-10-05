В России надеются на решение проблемы центра Лугара в Грузии

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия надеется разрешить проблему лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии в рамках двусторонних консультаций, если этот механизм не даст результата, Москва задействует мировое сообщество, говорится в заявлении МИД России.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат. По его словам, два этажа центра отведены американским военным.

В министерстве отметили, что российские государственные и общественные деятели, сам МИД, грузинские эксперты и общественники "неоднократно выражали озабоченность в связи с деятельностью лаборатории в Алексеевке, предавали гласности нелицеприятные факты". Российские дипломаты напомнили, что в сентябре лидер движения "Грузия за рубежом" Игорь Гиоргадзе представил новую информацию о деятельности центра имени Лугара, в том числе официальные американские документы, "содержание которых вызывает озабоченность с точки зрения соблюдения обязательств США, вытекающих из положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Конвенции о запрещении химического оружия".

"МИД России намерен задействовать двусторонние дипломатические каналы для прояснения ситуации и планирования дальнейших действий в данной связи. Надеемся, что решение этих проблем будет найдено в рамках механизма консультаций, предусмотренного указанными Конвенциями. Если этого не произойдет, будем использовать другие возможности, апеллируя напрямую к международному сообществу и мировому общественному мнению", — заявили в МИД.