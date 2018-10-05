Партия роста выдвинет кандидатуру Дмитриевой на пост губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Партия роста выдвинет в качестве кандидата на выборы губернатора Петербурга, которые состоятся 8 сентября 2019 года, лидера фракции в Законодательном собрании Оксану Дмитриеву, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Экс-губернатору предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.

"Губернатор такого города, как Санкт-Петербург, должен быть сильным, профессиональным, хорошим организатором, известным в городе политиком, а не кандидатом-анекдотом, победителем конкурса "спарринг-партнеров". Представители общего собрания Санкт-Петербургского регионального отделения Партии роста считают, что таким кандидатом является лидер фракции Партии роста в Законодательном собрании Оксана Дмитриева, обладающая профессиональным, организационным и интеллектуальным потенциалом для руководства таким городом, как Санкт-Петербург", — говорится в сообщении партии.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга после отставки Полтавченко должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.