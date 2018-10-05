Медведев обновил состав комиссии правительства по миграционной политике

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новый состав правительственной комиссии по миграционной политике, ее возглавил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по миграционной политике", — говорится в документе.

Председателем комиссии назначен Антон Силуанов, заменивший на этом посту бывшего первого вице-премьера, председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова. В состав комиссии также, в частности, вошли первый замглавы МВД России Александр Горовой, статс-секретарь — замглавы Минтранса Сергей Аристов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр просвещения РФ Ольга Васильева, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава Роструда Всеволод Вуколов, руководитель Службы контрразведки ФСБ РФ Владислав Меньщиков и глава Минтруда РФ Максим Топилин.