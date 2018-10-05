Врио курганского губернатора поставил задачи перед правительством региона

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков в пятницу поставил задачи перед региональным правительством, в том числе он попросил усилить работу в здравоохранении, образовании и жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Врио губернатора Курганской области в пятницу провел первое рабочее совещание с членами правительства региона и определил задачи на ближайшее время.
"Глава региона поставил задачу — к понедельнику подготовить предложения по ситуации в каждой сфере, а также задачи органов власти по работе с федеральными министерствами. Особое внимание обратить на те сферы, которые ближе всего к людям, — здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, сферу госуслуг", — говорится в сообщении.
"Мое требование — профессионализм и нацеленность на результат. Люди оценивают нашу работу. Мне нужен именно результат. Я понимаю, что он и вам нужен тоже. И самое главное — он нужен людям", — цитирует пресс-служба слова Шумкова.