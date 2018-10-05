МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Решение сената США признать "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа является сугубо политическим, это диверсия против исторической памяти, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин.

Американский сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, признающую голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом.

"Это сугубо политическое решение, которое не имеет ничего общего с реальной историей тех лет и выдает с головой американских законодателей как людей, которые соглашаются на любые шаги, способные навредить России", — сказал Затулин РИА Новости, отметив, что американские парламентарии выбирают событие и народ, который был подвержен геноциду, основываясь на том, что "им политически сегодня выгоднее".

Политик отметил, что признанный многими странами геноцид армянского народа в Османской империи так и не был признан со стороны США на уровне всей страны. Причиной этого парламентарий назвал заинтересованность американской стороны в участии в НАТО Турции, которая очень болезненно реагирует на такого рода решения.

Депутат добавил, что ранее Госдума приняла специальное заявление о ситуации на Украине в 1932-1933 годов.

"Мы безусловно сочувствуем всем жертвам голода… это очень тяжёлые события, но при всех наших сегодняшних оценках этого события никоем образом не прослеживается, на самом деле, документально не доказано и просто отсутствуют какие-либо свидетельства того, что центральные или местные органы советской власти занимались специально тем, что морили голодом… уничтожали, причем по национальному признаку", — сказал депутат, подчеркнув, что количество русских, погибших в результате голода на Украине, сравнимо с числом украинцев, которые погибли в той трагедии.

Затулин отметил, что из-за голода в то время также пострадали жители Северного Кавказа, в Краснодарском крае, в нынешнем Казахстане и других регионах страны.

"Это полнейшая чепуха, если бы это не было очень серьезной диверсией против исторической памяти. Причем хочу отметить, что эта диверсия задумана с самого начала и осуществлена прежде всего западными историками, которую эту тему начали поднимать в 40-е годы и опирались при этом на новоукраинскую диаспору, западноукраинских писателей и так далее", — сказал парламентарий.

Политик пояснил, что таким образом движение за признание "голодомора" было представлено на территории современной западной Украины, которая вообще в те годы не входила в состав СССР.

"То есть это сказки и мифы зловредные, которые распространялись людьми, которые вообще не имели к этому никакого отношения и сами никоим образом от этого не страдали, потому что они там просто не были", — отметил он.