Россия и Индия договорились укреплять сотрудничество в Азии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Россия и Индия намерены нарастить координацию, в том числе в ООН, БРИКС, ШОС и "Группе двадцати", борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Условлено нарастить кооперацию действий на многосторонних площадках, в частности, в ООН, в БРИКС, ШОС, "Группе двадцати". Будем также тесно работать по укреплению безопасности и сотрудничества в Азии, сообща бороться с такими современными вызовами и угрозами, как международный терроризм, наркотрафик, трансграничная преступность", — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.