В Оренбурге рассмотрят вопрос лишения полномочий арестованного мэра Арапова

УФА, 5 окт – РИА Новости. Депутаты горсовета Оренбурга 8 октября рассмотрят вопрос о лишении полномочий главы города Евгения Арапова, арестованного за несколько эпизодов получения взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Ранее Арапов был задержан за получение крупной взятки и арестован на два месяца. По версии следствия, Арапов со своим заместителем Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации деньги за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге, при этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову. Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, следствие устанавливает их происхождение. Борисов был отпущен из-под стражи под домашний арест. В ходе расследования дела следователи выявили новый факт получения взятки Араповым, он получил от строительной организации квартиру стоимостью свыше 3 миллионов рублей за общее покровительство.

"В ходе рабочей встречи губернатора области Юрия Берга с депутатами оренбургского городского совета принято решение о проведении внеочередного заседания горсовета, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении полномочий главы города Евгения Арапова", — сообщили в пресс-службе главы области.

"Почти два месяца областной центр остается без главы. Сложившаяся ситуация дискредитирует муниципальную власть в Оренбурге и не позволяет эффективно решать вопросы местного значения. В понедельник, 8 октября, соберём внеочередное заседание горсовета и примем необходимое решение", — процитировали в пресс-службе председателя городского парламента Ольги Березневой.

По словам губернатора области, необходимо сделать все, чтобы обеспечить нормальное управление Оренбургом.

"Городу как никогда необходим глава в законном статусе. Верстается городской бюджет. Начинается отопительный период, идет подготовка к зиме. Необходимо обеспечить бесперебойную работу всех служб. Заняться этим должен глава Оренбурга, который в полной мере будет исполнять свои обязанности", — сказал Юрий Берг.

После задержания мэра Оренбурга обязанности главы города исполняет его заместитель Сергей Николаев.