Замглавы МИД заявил, что Россия открыта к честному диалогу

РОДОС, 5 окт – РИА Новости. Москва открыта к честному диалогу с теми партнерами, кто не ставит общие интересы заложником внутриполитических проблем и сиюминутной политической конъюнктуры, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Россия однозначно за второй вариант: мы настойчиво призываем вспомнить о культуре дипломатии, начать руководствоваться зафиксированными в уставе ООН универсальными правилами поведения на международной арене. Мы продолжим последовательно работать над укреплением здоровых начал в мировых делах, способствовать утверждению универсальных идеалов правды и справедливости", — добавил замглавы МИД РФ.
Он подчеркнул, что российская сторона "всегда открыта для честного диалога и взаимовыгодного сотрудничества со всеми, кто проявляет встречную готовность учитывать наши интересы и не делать двусторонние связи заложниками сиюминутной политической конъюнктуры".
"К счастью, таких партнеров подавляющее большинство", — констатировал высокопоставленный российский дипломат.