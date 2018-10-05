Замглавы МИД заявил, что Россия открыта к честному диалогу

РОДОС, 5 окт – РИА Новости. Москва открыта к честному диалогу с теми партнерами, кто не ставит общие интересы заложником внутриполитических проблем и сиюминутной политической конъюнктуры, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы подошли к крайне важной развилке: либо продолжится бессмысленная конфронтация, чреватая пустой тратой ресурсов — это касается и Украины — дальнейшим расширением пространства нестабильности и хаоса, либо ведущим центрам цивилизации удастся договориться, объединить усилия на основе широкого международного партнерства при центральной роли ООН", — заявил Богданов, выступая на Международном форуме "Диалог цивилизаций".

"Россия однозначно за второй вариант: мы настойчиво призываем вспомнить о культуре дипломатии, начать руководствоваться зафиксированными в уставе ООН универсальными правилами поведения на международной арене. Мы продолжим последовательно работать над укреплением здоровых начал в мировых делах, способствовать утверждению универсальных идеалов правды и справедливости", — добавил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что российская сторона "всегда открыта для честного диалога и взаимовыгодного сотрудничества со всеми, кто проявляет встречную готовность учитывать наши интересы и не делать двусторонние связи заложниками сиюминутной политической конъюнктуры".

"К счастью, таких партнеров подавляющее большинство", — констатировал высокопоставленный российский дипломат.