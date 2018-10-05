Кадыров подписал закон о границе с Ингушетией

ГРОЗНЫЙ, 5 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал утвержденный ранее республиканским парламентом закон об установлении границы с Ингушетией, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации главы и правительства республики.

Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками.

"Глава Чечни подписал закон о границе между республикой Ингушетия и Чеченской республикой. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования", — отметили в администрации.

Ранее Кадыров выразил мнение, что "юридическое оформление границы станет новым серьезным шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа".

"Я еще раз со всей ответственностью заявляю, что линия размежевания проведена между республиками, а не чеченским и ингушским народами", — написал он в четверг в своем аккаунте в Telegram, выразив уверенность что "ничто и никогда не разделит чеченский и ингушский народы".