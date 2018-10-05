Путин начал переговоры с премьером Индии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди в Нью-Дели. 4 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди в Нью-Дели. 4 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели, встреча проходит в Хайдарабадском дворце.

Здание, построенное в 1916 году по решению британских колониальных властей для представительства одного из индийских княжеств Хайдарабада, сейчас принадлежит правительству Индии. Тут традиционно проводятся официальные протокольные мероприятия и переговоры. Дворец также предназначен для размещения высоких иностранных делегаций.

Перед началом беседы в узком составе лидеры двух стран сделали совместную фотографию. Затем их общение продолжилось в закрытом для прессы режиме.

Позже переговоры продолжатся уже в расширенном формате, а затем в формате рабочего завтрака с участием министров и представителей бизнеса. Покидая дворец, глава российского государства оставит памятную запись в книге почетных гостей.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров будет затронута проблематика развития двусторонних отношений по различным направлениям – торгово-экономическим, культурным, гуманитарным, а также ключевые региональные и глобальные вопросы, в том числе вопросы взаимодействия в БРИКС, ШОС, Группе двадцати, ООН.

Во время беседы в узком составе, в частности, планируется обсудить сотрудничество в военно-технической сфере, совместные мероприятия по линии Вооруженных сил двух стран.

По итогам визита президент России и премьер-министр Индии примут совместное заявление, а также будет подписан пакет из порядка 20 документов. Часть из них подпишут в присутствии лидеров двух стран, часть будет подписана на полях визита. При этом самым ожидаемым итогом станет подписание контракта на поставку Индии комплексов С-400 "Триумф" в составе пяти полков на сумму свыше 5 миллиардов долларов.