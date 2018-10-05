Уходящий в отставку мэр Владивостока назначил и.о. главы города своего зама

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который с 11 октября уходит в отставку, назначил исполняющим обязанности главы города своего заместителя Сергея Шерстюка, сообщает администрация краевой столицы.

Во вторник Веркеенко написал в Facebook, что с 11 октября уходит в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко назвал странным решение Веркеенко, заявив, что в органах власти "так не делается". В среду первый заместитель мэра Владивостока Алексей Литвинов написал заявление об отставке с 8 октября.

"Виталий Веркеенко подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности главы Владивостока с 11 октября Сергея Шерстюка в статусе первого заместителя в связи со своей отставкой по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Замглавы администрации Шерстюк ведет общее руководство отделом секретариата администрации города Владивостока, управлением муниципальной службы и кадров, управлением транспорта, управлением бухгалтерии и другими.

Также мэр подписал распоряжения о назначении четырех заместителей и перераспределил полномочия между вице-мэрами города. Александр Юров, занимавший позицию начальника управления ТЭК, в статусе вице-мэра продолжит контролировать подготовку города к отопительному сезону, а также будет курировать управление экологии, управление содержания жилищного фонда и управление по учету и распределению жилой площади.

Андрей Строкин, возглавлявший дирекцию по строительству объектов на территории ВГО, будет контролировать работу управления градостроительства и архитектуры, управление муниципальной собственности и управление информационно-программного обеспечения вместо Литвинова, который уходит в отставку 8 октября.

Кроме того, Строкин будет курировать работу правового блока администрации города.

Советник Веркеенко Юрий Быстров в статусе заместителя главы администрации города будет курировать управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, управление международных отношений и туризма.

Заместителем главы администрации Владивостока также назначен Михаил Марков, возглавлявший муниципальное предприятие "Содержание городских территорий", он будет контролировать работу управления дорог и благоустройства, а также управление наружной рекламы и информации.