Замглавы МИД КНДР обсудит в Москве ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи на двусторонних консультациях с РФ и трёхсторонних консультациях с коллегами из России и Китая будет обсуждать ситуацию на Корейском полуострове, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Цой Сон Хи в четверг вылетела в Москву на переговоры с российской и китайской стороной.

"4 октября в аэропорту "Сунан" советник-посланник Посольства России А.Востриков проводил заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая вылетела в Москву для участия в двусторонних российско-корейских консультациях по ситуации на Корейском полуострове, а также в первой трехсторонней (с участием китайских партнеров) встрече на уровне заместителей министров иностранных дел", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.