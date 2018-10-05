В Госдуму направили проект о приграничном сотрудничестве с Эстонией

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство России направило в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества между Россией и Эстонией на 2014-2020 годы, сообщается на сайте кабмина.

Соглашение между РФ, Эстонией и Европейским союзом было подписано российской стороной 29 декабря 2016 года в Москве.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия — Эстония" на период 2014 — 2020 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа является инструментом реализации совместных приграничных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Эстонии Кирда-Ээсти, Лыуна-Ээсти, Кеск-Ээсти, а также служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

Поясняется, что в соответствии с ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.