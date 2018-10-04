Кадыров назвал вопрос границы между Чечней и Ингушетией историческим

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вопрос установления административной границы имеет историческое значение для народов Чечни и Ингушетии, которые являются братскими друг для друга, считает глава Чечни Разман Кадыров.

Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками.

"Вопрос установления административной границы имеет историческое значение для наших братских народов и регионов. Юридическое оформление границы станет новым серьезным шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа. Я еще раз со всей ответственностью заявляю, что линия размежевания проведена между республиками, а не чеченским и ингушским народами", — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Глава Чечни выразил уверенность, что "ничто и никогда не разделит чеченский и ингушский народы". "Нашим народам нужно смотреть вперед, стремиться к национальному единству при одновременном ускоренном развитии субъектов России — Чеченской Республики и Республики Ингушетия", — добавил Кадыров.