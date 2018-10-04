В ЦИК прокомментировали оспаривание переноса выборов в Хакасии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Суд решит, законно ли избирком Хакасии перенес второй тур выборов в республике, в случае принятия к рассмотрению иска одного из кандидатов на пост губернатора региона, заявила РИА Новости секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов в четверг на своей странице в Facebook написал, что подал иск в Верховный суд республики о незаконной отмене избирательной комиссией второго тура выборов, назначенного на 7 октября.

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября участвовали Виктор Зимин, занимавший пост главы республики (32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Документы на участие подал участвовавший в первом туре Мяхар. В четверг в избирательной комиссии республики сообщили, что второй тур выборов главы Хакасии состоится 21 октября.

"Все будет зависеть от того, что решит суд", — сказала Гришина, отвечая на вопрос, может ли этот иск как-то повлиять на ситуацию и восстановить дату выборов на 7 октября, как планировалось ранее.

При этом секретарь Центризбиркома отметила, что не располагает информацией о подаче такого иска и не знает, на какой он стадии рассмотрения.

"Есть несколько стадий рассмотрения дела. Сначала суд должен определить, вообще допустим ли этот иск. Мне не известно, принят ли он судом или на какой стадии рассмотрения находится", — разъяснила она.