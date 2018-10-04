Коновалов потребовал через суд провести выборы в Хакасии седьмого октября

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Кандидат от КПРФ на пост главы Хакасии Валентин Коновалов заявил, что он подал иск в Верховный суд республики с требованием провести второй тур выборов, как и планировалось ранее, 7 октября.

В четверг, через два дня после того, как свою кандидатуру снял представитель "Справедливой России" Андрей Филягин, избирком Хакасии назначил дату голосования второго тура на 21 октября. За пост губернатора будут бороться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.

"Заявление… Филягина о снятии своей кандидатуры поступило в избирательную комиссию республики Хакасия 2 октября 2018 года, то есть позднее, чем за пять дней до дня голосования. Со слов председателя избиркома А.В. Чуманина, Филягин подал заявление по вынуждающим обстоятельствам. Однако каких-либо вынуждающих обстоятельств в заявлении Филягина А.Н. не указано. Таким образом, избирком Хакасии не имел права удовлетворять его заявление о снятии своей кандидатуры и не имел права отменять повторное голосование на выборах главы республики Хакасия", — написал Коновалов в социальной сети "ВКонтакте".

Он добавил, что обратился в Верховный суд "с иском о признании решения избирательной комиссии Хакасии незаконным и требованием обязать избирком провести второй тур выборов 7 октября 2018 года, по кандидатурам Коновалова Валентина Олеговича и Филягина Андрея Николаевича".

РИА Новости пытается получить в ВС Хакасии подтверждение подачи иска.

В первом туре выборов главы Хакасии 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы республики Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позднее Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, тоже снял свою кандидатуру.