ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Решение парламента Ингушетии о границе с Чечней соответствует интересам республики и добрососедства, заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии был рассмотрен проект закона республики "Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской Республикой". Как сообщил КС Ингушетии, на основании статьи 36 названного конституционного закона данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума в Ингушетии.

В республике начались протестные акции. В пресс-службе главы Ингушетии РИА Новости сообщили, что Евкуров вышел к протестующим, предложив встретиться с инициативной группой.

"Принятое решение (о границе) соответствует интересам нашей республики, интересам ее мирного существования и добрососедства… Я благодарен руководству Чеченской Республики за то, что они нашли в себе силы, как и мы, сесть за стол, принять решение. Я и мой коллега Рамзан (Кадыров) как главы, наши команды, на этом этапе будем подвергаться критике теми, кто не понимает масштабности данного решения", — написал Евкуров в своем профиле в Instagram.

Он поблагодарил депутатов парламента, комиссию по границам, общественность Ингушетии, глав населенных пунктов и тех, кто с пониманием отнесся и поддержал решение. "Советую всем, кто считает, что земля продана, населенные пункты отданы, не совершать марши несогласных и автопробеги, а проехать и пройтись вдоль границы, убедиться, что они остались такими, какими были в 90-е", — добавил глава Ингушетии.

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.