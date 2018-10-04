Полпред в УрФО представил нового врио главы Курганской области

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов в четверг представил деловому сообществу Курганской области нового врио главы региона Вадима Шумкова, передает корреспондент РИА Новости.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона Вадима Шумкова, замгубернатора Тюменской области.

"Повод, с одной стороны, непростой. С другой стороны, всегда, когда приходит новый руководитель, есть надежда на обновление, на новые возможности региона", — сказал Цуканов.

Он добавил, что Шумков является уроженцем Курганской области. "Это большой плюс, конечно. Как говорят, где родился, там и пригодился", — отметил полпред.

Цуканов также поблагодарил Кокорина за работу. "Я бы хотел поблагодарить Алексея Геннадьевича за его работу. Я убежден, что жители Курганской области и сейчас, и со временем оценят его вклад в развитие региона. Время расставит все по своим местам", — отметил полпред.

Он добавил, что в регионе есть рост в сельском хозяйстве, в промышленности, были построены социальные объекты, ремонтировались дороги, развивалось местное самоуправление. Полпред заявил, что новый руководитель продолжит начатое Кокориным. Со своей стороны Цуканов пообещал ему поддержку.

"Я уверен, что ваш опыт, ваша энергия, ваша молодость поможет вам оправдать доверие президента Российской Федерации", — сказал экс-губернатор Курганской области Кокорин, обращаясь к Шумкову.

Новый глава области сообщил, что рассчитывает на поддержку жителей Курганской области.

"На Руси издавна говорят: "Один в поле не воин"… Буквально несколько слов о себе… У меня четверо детей. Старший сын год назад пришёл из армии, младшему — пять лет. Уважаю искренность. Не люблю интриги и политиканство… Ценю в людях профессионализм, любовь к родине, умение честно и конструктивно делать свое дело, не занимаясь самолюбованием и пиаром… Нам всем предстоит огромная, нелегкая работа… Я знаю, что здесь живут сильные духом и умные люди, которым по плечу любая задача", — заявил Шумков.