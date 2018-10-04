Полпред в УрФО представил нового врио главы Курганской области

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов в четверг представил деловому сообществу Курганской области нового врио главы региона Вадима Шумкова, передает корреспондент РИА Новости.
"Повод, с одной стороны, непростой. С другой стороны, всегда, когда приходит новый руководитель, есть надежда на обновление, на новые возможности региона", — сказал Цуканов.
Он добавил, что Шумков является уроженцем Курганской области. "Это большой плюс, конечно. Как говорят, где родился, там и пригодился", — отметил полпред.
Цуканов также поблагодарил Кокорина за работу. "Я бы хотел поблагодарить Алексея Геннадьевича за его работу. Я убежден, что жители Курганской области и сейчас, и со временем оценят его вклад в развитие региона. Время расставит все по своим местам", — отметил полпред.
"Я уверен, что ваш опыт, ваша энергия, ваша молодость поможет вам оправдать доверие президента Российской Федерации", — сказал экс-губернатор Курганской области Кокорин, обращаясь к Шумкову.
Новый глава области сообщил, что рассчитывает на поддержку жителей Курганской области.
"На Руси издавна говорят: "Один в поле не воин"… Буквально несколько слов о себе… У меня четверо детей. Старший сын год назад пришёл из армии, младшему — пять лет. Уважаю искренность. Не люблю интриги и политиканство… Ценю в людях профессионализм, любовь к родине, умение честно и конструктивно делать свое дело, не занимаясь самолюбованием и пиаром… Нам всем предстоит огромная, нелегкая работа… Я знаю, что здесь живут сильные духом и умные люди, которым по плечу любая задача", — заявил Шумков.