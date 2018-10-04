МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американские спецслужбы пошли на сознательную провокацию, организовав в СМИ утечку персональных данных российских дипломатов в США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы еще напомнить о тех утечках, которые были организованы в интернет-ресурсе BuzzFeed , а именно туда попала банковская информация российских дипломатов в США. Мы неоднократно предоставляли эти данные и указывали на недопустимость подобных историй американской стороне, ведь нет сомнений, что американские спецслужбы пошли на сознательную провокацию", — сказала она.

"Мы так и не получили внятных объяснений госдепартамента, как такое могло произойти, привлечен ли кто-то к ответственности", — добавила Захарова.

В августе BuzzFeed опубликовал материалы о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов. Москва тогда потребовала наказать виновных в распространении конфиденциальной информации, указав, что несоблюдение Вашингтоном Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года уже стало системным.