МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американские спецслужбы пошли на сознательную провокацию, организовав в СМИ утечку персональных данных российских дипломатов в США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы так и не получили внятных объяснений госдепартамента, как такое могло произойти, привлечен ли кто-то к ответственности", — добавила Захарова.
В августе BuzzFeed опубликовал материалы о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов. Москва тогда потребовала наказать виновных в распространении конфиденциальной информации, указав, что несоблюдение Вашингтоном Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года уже стало системным.