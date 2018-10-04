Артамонов заявил о готовности предложить экс-главе Липецкой области работу

ЛИПЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что готов пригласить покинувшего пост руководителя региона Олега Королева работать на благо региона.

В четверг Артамонов заступил на должность временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области. Представление Артамонова прошло в большом зале обладминистрации. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, бывший глава администрации области Королев, депутаты облсовета, руководители управлений областной администрации, главы районов. После процедуры представления Артамонов ответил на вопросы журналистов.

"Олег Петрович (Королев) должен определиться, чем он хочет заниматься. Были мысли, мы сегодня обсуждали, мы ему сказали", — ответил Артамонов на вопрос, предложит ли он какое-то место Королеву.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио губернатора Липецкой области Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка.