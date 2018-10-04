Греф предложил создать министерство по цифровым ЧС

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России необходимо создать министерство, которое бы реагировало на чрезвычайные ситуации в цифровой сфере.

"Я думаю, что пора говорить о том, что нужно создавать очень серьезную инфраструктуру. Министерство чрезвычайных ситуаций у нас существует, у нас точно должно быть министерство, которое бы контролировало чрезвычайные ситуации в диджитал-сфере, которое коснется всей инфраструктуры без исключения", — заявил он, выступая на Российской энергетической неделе.

"Это, наверное, один из ключевых трендов будущего и вызовов, с которыми мы столкнемся в ближайшее время", — считает он. Греф в феврале текущего года уже предлагал задуматься о создании в России министерства по искусственному интеллекту.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей. В начале лета он отмечал, что количество кибератак на российский банковский сектор в текущем году выросло примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

По данным ЦБ, объем несанкционированных операций перевода денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей. В целом российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на 1 тысячу рублей.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.