В Москве возмущены решением Литвы объявить год памяти главаря националистов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва возмущена решением властей Литвы объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования "Лесные братья", действовавшей в послевоенные годы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вильнюс продолжает линию на пересмотр истории, пытается представить в качестве национальных героев-мучеников участников действовавших на территории Литвы в послевоенные годы бандформирований "Лесные братья". Их руки по локоть в крови. И в этой связи не может не вызывать возмущение решение литовских властей объявить нынешний год годом памяти одного из главарей "Лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса", — сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что 6 октября с участием руководства Литвы на столичном кладбище запланировано торжественное перезахоронение его останков.

"Особенно циничным является то, что могила ответственного за гибель многих мирных жителей будет находиться в непосредственной близости от места погребения более 5 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков. Хотела бы напомнить, что судебный вердикт по фактам совершенных им военных преступлений против невооруженных мирных жителей не имеет срока давности", — сказала официальный представитель МИД.