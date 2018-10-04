Врио главы Липецкой области назвал главный критерий работы

ЛИПЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал результат главным критерием в своем подходе к работе.

Артамонов был представлен в четверг в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области. Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Полномочия Королева истекали в 2019 году. Глава государства назначил Артамонова временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области.

"На самом деле мой управленческий опыт достаточно большой — почти 27 лет я работал на руководящих позициях в Сбербанке. С позиции руководителя банка я вижу все проблемы — экономические, в сельском хозяйстве", — сказал Артамонов.

Он отметил, что в области очень мощное, очень хорошее сельское хозяйство и мощная промышленность.

"Хочу cказать, что достаточно неплохо во всем этом разбираюсь. Те проблемы, которые у меня есть, это — политика, политическое управление, и здесь я рассчитываю на вашу помощь… Я скажу свой подход. У меня главное мерило — это результат. Если человек дает результат, у него охранная", — сказал Артамонов, обращаясь к депутатам областного совета и представителям администрации области и руководителям районов.

Он также отметил, что не видит смысла перевозить какую-то команду из Москвы. По его словам, команда, которая работает в Липецкой области, показала хорошие результаты, и в регионе должен быть мощный кадровый резерв.