Артамонов заявил, что стал врио главы Липецкой области не из-за денег

ЛИПЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил журналистам, что принял регион не ради заработка губернатора.

"Я пока снял квартиру. Я еще не знаю, сколько я получаю в области, я эти вопросы не задавал и не знаю", — сказал Артамонов.

Журналист одного из местных изданий уточнил, что зарплата главы региона составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей в год.

"Ну, прекрасно. Я могу себе позволить работать за эти деньги честно, много, долго, потому что я здесь не за деньги", — сообщил Артамонов.

По его словам, к нему скоро в Липецк приедет супруга.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио губернатора Липецкой области Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка. В четверг Артамонов был представлен в качестве врио главы администрации региона.