Артамонов назвал свои задачи на посту губернатора

ЛИПЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал своими задачами на этом посту выполнение майских указов президента, благосостояние населения региона, цифровизацию экономики и инновационное развитие.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио губернатора Липецкой области Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка. В четверг Артамонов был представлен в качестве врио главы администрации региона.

"Липецкая область, к счастью, не специфический субъект. Это хороший субъект с хорошими экономическими показателями, хорошей социальной обстановкой. Поэтому задачи у меня примерно такие же, как у любого другого губернатора — это выполнение майских указов, благосостояние населения Липецкой области, инновационное развитие, цифровизация экономики, профилактирование заболеваний — все, что в полном перечне задач федеральной повестки",- сказал Артамонов, выступая перед журналистами.