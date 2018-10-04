Врио главы Липецкой области Артамонов оценил работу предшественника

ЛИПЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что сделанное в регионе прежним руководством заслуживает большого уважения.

В четверг в большом зале администрации Липецкой области состоялось представление врио главы региона Игоря Артамонова.

"Я очень рад быть здесь сегодня с вами, очень рад, что мне доверена такая высокая честь руководить Липецкой областью. Хотел поблагодарить за это руководство страны, президента, премьер-министра, полномочного представителя по ЦФО", — сказал Артамонов.

Он отметил, что может показаться странным назначение банкира, чужого, в такой процветающий регион, как Липецкая область.

"Регион на самом деле процветающий, я когда узнал, что речь о моем назначении идет именно в Липецкую область, посмотрел показатели, посмотрел все, что сделано — это заслуживает большого уважения. То, что тут смогли сделать Олег Петрович Королев, команда руководителей, бизнес-сообщества, населения", — отметил врио главы администрации.

Он обратил внимание на созданные в области экономические зоны, массу иностранных инвесторов, а также развитую социальную и спортивную сферу.